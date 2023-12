Trinkhalme aus Schilf? Warum das Hotel „Blaues Wunder“ im Erzgebirge auf ein Naturprodukt setzt

Seinen Cocktail mit einem Plastikröhrchen schlürfen, das ist vielerorts schon passé. Das Hotel „Blaues Wunder“ in Eibenstock hat sich nach einer Alternative umgeschaut – und eine ungewöhnliche gefunden.

Ganz ehrlich: Ein Cocktail mit einem schönen bunten Plastiktrinkhalm sieht einfach einladend aus. Aber die Kunststoffhalme sind ein Auslaufmodell. Und so hat sich das Hotel Am Bühl „‘Blaues Wunder“ in Eibenstock für seine Bar nach einer Alternative umgesehen. Fündig geworden ist man bei einer Firma, die aus Schilf Trinkhalme herstellt....