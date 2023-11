Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss im Erzgebirge: Fahrer schleudert mit Auto über Straße

Ein 26-Jähriger ist am späten Abend in Bad Schlema mit seinem Peugeot von der Fahrbahn abgekommen. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Ein Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat sich am späten Donnerstagabend in Bad Schlema ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 26-Jähriger gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot auf der Grubenstraße unterwegs und kurz vor dem Abzweig zur Silberbachstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw schleuderte in der Folge...