Warum Männer sich an der Staumauer der Talsperre Sosa abseilen

Quer über die Mauerkrone der Talsperre Sosa sind Kletterseile gespannt. An deren Ende arbeiten sich Sascha Groß, Daniel Groß und Frank Schäfer rund 50 Meter in die Tiefe bis zum Fuß der Staumauer. Die drei Männer sind Industriekletterer. Ihre Aufgabe in dieser Woche ist es, die Fugen in der Mauer aus Bruchsteinen zu reinigen. Dort haben...