Was der Verfassungsschutz über das Erzgebirge sagt

"Freie Sachsen" kämpfen gegen Bestand des Bundes

"Freie Sachsen": Die "Freien Sachsen" verstehen sich als Sammlungsbewegung, unter deren Dach verschiedene extremistische und nicht extremistische Akteure zusammenwirken sollen, heißt es im Bericht. Die verfassungsfeindlichen Aktivitäten der Kleinstpartei richte sich gegen den Bestand des Bundes. Nach ihrem Parteiprogramm strebe sie mehr Autonomie für den Freistaat Sachsen und sogar den sogenannten "Säxit" an. Im Februar 2022 wurde der Kreisverband im Erzgebirge gegründet, bei dem Stefan Hartung den Vorsitz übernahm. Hartung ist auch Gründungsmitglied der "Freien Sachsen". Für die Partei Die Heimat (vormals NPD) sitzt er im Stadtrat von Aue-Bad Schlema und im Kreistag. Der Verfassungsschutzbericht zitiert Hartung wie folgt: "Wir müssen uns als Sachsen so weit wie möglich von diesen Wahnsinnigen in Berlin und Brüssel abnabeln."

NPD-Mann will Landrat werden

Kommunalwahlen: Am 12. Juni 2022 fanden im Erzgebirgskreis Landratswahlen statt. Für die "Freien Sachsen" trat Stefan Hartung an. Die Abschlusskundgebung in Schwarzenberg stand unter dem Motto "Erzgebirgischer Heimatabend für Freiheit und Selbstbestimmung". Einer der Redner war Mario Löffler, der stellvertretender Landesvorsitzender der NPD in ist. Im zweiten Wahlgang erreichte Hartung 9,8 Prozent der Stimmen.

Reichsbürger: Die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, ihre Institutionen und ihr Rechtssystems ab. Folglich sprechen sie den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab oder negieren die geltende Rechtsordnung. Im Erzgebirgskreis wird vom Verfassungsschutz die Zahl der Reichsbürger auf 121 bis 140 geschätzt. Auch Peter Fitzek mit seinem "Königreich Deutschland" (KRD) sieht sich als Alternative zur Bundesrepublik. Im Februar 2022 erwarb das KRD das "Wolfsgrüner Schlösschen" in Eibenstock. Laut Bericht wollen es Fitzek und seine Anhänger zu einem esoterisch anmutenden Schulungs- und Gesundheitszentrum ausbauen. Im Schloss hätten auch bereits mehrere Seminare zu den Themenbereichen Systemausstieg, Gesundheit, Entgiftung und zur Geisterwelt Gottes stattgefunden.