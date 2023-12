Weihnachtsbaum und Wildroster: Sachsenforst lädt ins Holzfällercamp ein

Bäumchen direkt vom Förster gibt es am 17. Dezember im Forstrevier Grünheide. Dort kann man den Baum selbst schlagen. Kurze Transportwege sind also garantiert.

Nordmanntanne, Blaufichte, Gemeine Fichte und Kiefer stehen beim Weihnachtsbaumverkauf des Forstbezirks Eibenstock am 17. Dezember in der Außenstelle des Reviers Grünheide, Frankenweg 1 in Auerbach (ehemalige Baumschule Beerheide), von 10 bis 16 Uhr zur Auswahl. Die Besucher können dort ihren Baum auch selbst schlagen und verpacken lassen für...