Wintersport in Carlsfeld: Skifahren am Hirschkopf ab Samstag wieder möglich

Die Minustemperaturen der vergangenen Tage haben es möglich gemacht, den Skihang in Carlsfeld zu beschneien. Am Samstag kann es dort nun losgehen.

In Carlsfeld hat man die Minustemperaturen der vergangenen Tage genutzt und Kunstschnee produziert – das Skigelände am Hirschkopf ist mittlerweile präpariert und am Samstag erfolgt 9 Uhr der Neustart am Skilift Carlsfeld und im Ski-Fun-Park. Langlauf funktioniert noch nicht, da muss man sich gedulden, bis genügend Neuschnee gefallen ist.