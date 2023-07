67 unerlaubt Eingereiste im Erzgebirge aufgegriffen

67 illegal Eingereiste sowie sieben Schleuser sind in den zurückliegenden Tagen gestellt worden. Am Dienstagabend kontrollierten demnach Bundespolizisten auf der B 174 in Reitzenhain einen Skoda Superb mit tschechischer Zulassung. Neben dem 26-jährigen tschechischen Fahrer befanden sich vier Syrer in dem Auto. Während der Kontrolle fielen den...