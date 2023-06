700 Jahre: Zöblitz stimmt sich auf große Feier ein

Die Serpentinsteinstadt feiert. 700 Jahre besteht sie in diesem Jahr - wahrscheinlich. So ganz tausendprozentig weiß man das nicht, sagt Ortschronist Bert Körner. Es gibt jedoch eine Urkunde, in der Zöblitz oder konkret das „stetechen zcobelin mit dem zcolle“ erstmals urkundlich erwähnt wird. Und das war 1323, vor eben jenen 700 Jahren. Mit einer...