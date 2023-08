Ärztin geht nach Olbernhau: „Das ist nicht nur für die Stadt, sondern auch für mich ein Glücksfall“

Dr. Kathrin Kreuter wagt nach der Pleite des MVZ „Der Arzt“ Erzgebirge nun in Olbernhau den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Neustart kommt ihr auch privat entgegen.

Mitte Oktober soll es soweit sein, dann will Dr. Kathrin Kreuter in ihrer neuen Praxis in Olbernhau die ersten Patienten empfangen. Bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun. Die Räume am Tempelweg müssen hergerichtet werden. Zudem gilt es, sie mit Technik auszustatten. Und vor allem: Kathrin Kreuter muss sich auf ihre Selbstständigkeit...