Bekannter Tierpfleger Jörg Gräser hält Vortrag in Pobershau

Er spricht in der Böttcherfabrik über die Tier- und Pflanzenwelt des brasilianischen Dschungels.

Ein Vortrag über die Tier- und Pflanzenwelt des brasilianischen Dschungels unter dem Titel „Brasilien – Im Land des Jaguars“ hält am 3. November der bekannte Tierpfleger Jörg Gräser in der Böttcherfabrik in Pobershau. Die Besucher erfahren dabei eine Menge über Land, Leute und erlebte Urwaldgeschichten, etwa zu dem Thema, wie man am...