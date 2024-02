Beratungstag zum Digitalabo der „Freien Presse“ in Marienberg

Interessenten können das digitale Lesen testen oder sich die App der Heimatzeitung auf ihren Geräten einrichten lassen.

Marienberg.

In den Räumen der Redaktion der „Freien Presse“ Marienberg, Töpferstraße 17/Eingang Amtsstraße, findet am Mittwoch, 14. Februar, die nächste Beratung rund um das Thema Digitalabo der Heimatzeitung statt. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr stehen unsere beiden Mitarbeiter Carsten Salzer und Stefan Conrad Rede und Antwort. Während dieser Zeit haben Sie, liebe Leser, die Möglichkeit die „Freie Presse“-App sowie das digitale Lesen kennenzulernen, ein Digitalabo abzuschließen oder sich die App auf bereits erhaltene Geräte beziehungsweise mitgebrachte Tablets und Handys einrichten zu lassen. Auch stehen Mustergeräte bereit. Die Beratung zum Digitalabo findet jeden zweiten Mittwoch im Monat an gleicher Stelle statt. (tw)