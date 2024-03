Bitteres Ende einer schillernden Karriere: Bob-Anschieber Candy Bauer bei der WM nur Zuschauer

Elf Jahre ist Candy Bauer mit Bob-Legende Francesco Friedrich die Eiskanäle dieser Welt hinab gejagt. Dabei feierte er große Erfolge, zu denen kein weiterer dazukommen wird. Geplant war es anders.

Explosiver Start, hohes Tempo und jubelnde Fans im Ziel - und das möglichst in allen vier Läufen. So hatte sich Candy Bauer bei der Bob-Weltmeisterschaft in Winterberg das Ende seiner Sportlerlaufbahn vorgestellt. Doch es ist anders gekommen. Dem ehemaligen Leichtathleten, der 2013 aus dem Kugelstoßring in den Viererbob von Pilot Francesco...