Bob-WM in Winterberg: Franceso Friedrich holt sein achtes Zweier-Gold

Im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften gab es einige Zweifel an der Favoritenstellung von Francesco Friedrich. Am Sonntag wischte der Dominator letzten Jahre diese eindrucksvoll beiseite. Noch kein einziges Weltcuprennen hat der Sachse in dieser Saison mit dem Zweierbob gewonnen, in Winterberg funktionierte plötzlich wieder alles.

Alles wie immer. Es war das mit Abstand wichtigste Rennen in diesem Jahr, so ziemlich alles hat Francesco Friedrich dieser WM-Entscheidung im Zweierbob untergeordnet. Nach dem "kleinen Betriebsunfall" im letzten Winter in St. Moritz, als Friedrichs deutscher Dauerrivale Johannes Lochner ihm das abonnierte Gold wegschnappte und auf Platz zwei...