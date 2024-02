Brandursache in Seiffen war Fahrlässigkeit

In einem Wohnhaus am Seiffener Schwartenbergweg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Vor allem die Küche war betroffen.

Neue Erkenntnisse zum Feuerwehreinsatz in Seiffen am Mittwochabend: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Haus am Schwartenbergweg von einem Brandursachenermittler untersucht. Laut den nun vorliegenden Ergebnissen führte eine Fahrlässigkeit am Kaminofen zum Brand in der Küche. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das... Neue Erkenntnisse zum Feuerwehreinsatz in Seiffen am Mittwochabend: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Haus am Schwartenbergweg von einem Brandursachenermittler untersucht. Laut den nun vorliegenden Ergebnissen führte eine Fahrlässigkeit am Kaminofen zum Brand in der Küche. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das...