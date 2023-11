Bundespolizei vollstreckt in Reitzenhain Haftbefehle

Für drei Männer endet die Reise in dieser Woche in einer Justizvollzugsanstalt. Sie konnten ihre Geldstrafen nicht bezahlen.

Bundespolizisten haben am Mittwoch und Donnerstag in Reitzenhain fünf Haftbefehle vollstreckt. Für drei Männer endete die Reise in einer Justizvollzugsanstalt (JVA). Am Mittwoch kontrollierten die Beamten einen 59-jährigen Slowaken, der vom Amtsgericht Chemnitz wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 1647 Euro oder...