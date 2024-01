Bundespolizei vollstreckt in Reitzenhain sieben Haftbefehle

Für einen 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen endete die Reise dabei in einer Justizvollzugsanstalt.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz haben in den vergangenen Tagen in Reitzenhain sieben Haftbefehle vollstreckt. Für einen Mann endete die Reise dabei in einer Justizvollzugsanstalt (JVA). Ein 47-Jähriger wurde zudem vor dem Gefängnis bewahrt, da ein Bekannter für ihn die vierstellige offene Geldstrafe beglich, heißt es in einer am...