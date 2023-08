Camping, Sport, Gastronomie: Das hat der neue Pächter mit dem Freizeitzentrum am Bierwiesenteich Pfaffroda vor

Pfaffroda.

Es ist ein wilder Stilmix. Der Tresen macht einen rustikalen Eindruck. An den Wänden kleben Platten, die an ein Tonstudio erinnern. Die Tische des Bowling- und Freizeitzentrums am Bierwiesenteich in Pfaffroda sind mit verschiedenen Stühlen bestückt. Ja, es wirke wild, findet auch Jens Wagner: "Aber man kann daraus etwas machen." Als neuer Pächter will er in den nächsten Tagen den Gastraum verschönern. Ab kommender Woche soll der Imbissbetrieb starten. Im Gastraum gebe es warme Gerichte zunächst nur am Abend auf Anfrage, so Wagner. Mittagstisch folge erst später.