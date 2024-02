Der wohl härteste Fußmarsch des Erzgebirges: 39-Jährige stellt nach, wie die Seiffener Holzkunst den Weltmarkt eroberte

Johanna Kaden läuft vom Spielzeugdorf bis nach Leipzig. Sie möchte dabei an ein historisches Vorbild erinnern. Im Gepäck hat sie wichtige Neuigkeiten.

Es müssen Entbehrungen im Angesicht von Schmerz und Schweiß gewesen sein, die Johann Hiemann einst auf sich nahm. Vor 325 Jahren soll der Seiffener Verleger das erste Mal die Strecke vom Spielzeugdorf bis nach Leipzig zu Fuß, einen Schubkarren vor sich her schiebend, zurückgelegt haben. In der Messestadt wollte Hiemann in Seiffen gedrechselte...