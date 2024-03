Diebe auf Beutetour in vier Kaufland-Filialen im Erzgebirge

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einige tausend Euro. Worauf es die Langfinger abgesehen hatten.

Erzgebirge. Diebe haben am Freitag und Samstag in vier Einkaufsmärkten im Erzgebirge zugeschlagen. Betroffen waren die Kaufland-Filialen Marienberg, Zschopau, Annaberg sowie Aue. Ob Zusammenhänge bestehen, wird durch die Polizei geprüft. Ein gewisses Muster ist zumindest erkennbar. Der oder die Täter schlugen jeweils in den Vormittagsstunden zu. Und: Sie entwendeten ausschließlich von Seniorinnen Portmonees. Der Schaden insgesamt wird mit einigen tausend Euro angegeben.

Wurde ein Täter gesehen?

Der erste Diebstahl habe sich am Freitag zwischen 9 und 9.40 Uhr im Kaufland Marienberg ereignet. Während zwei Seniorinnen einkaufen waren und ihre Taschen in den Einkaufswagen bzw. -korb gelegt hatten, nutzten Diebe einen unbeobachteten Moment und klauten die Geldbörsen. Zwischen 10.30 und 11 Uhr haben Unbekannte in der Zschopauer Filiale das Portmonee aus der Handtasche einer Seniorin gestohlen. Am Samstagvormittag verschwand gegen 10.15 Uhr im Kaufland Annaberg aus einer im Einkaufswagen zurückgelassenen Tasche eine Geldbörse. Der bestohlenen Seniorin war ein etwa 45- bis 50-jähriger Mann mit südländischem Erscheinungsbild aufgefallen, der sich auffällig oft in ihrer Nähe befunden habe. Er sei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen und habe eine schwarze Steppjacke sowie ein schwarzes Basecap getragen. In Aue geschah der Diebstahl gegen 11 Uhr. (tw)