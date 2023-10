Erinnerung an alten Gasthof in Dörnthal: Wie ein Erzgebirger eine unlesbare Schrift rekonstruierte

Beim Nachbau einer Werbetafel bekam es Gunter Trommler mit einer ungewöhnlichen Schrift zu tun. Zudem war die Farbe verblasst.

Ein Anker aus Pflastersteinen auf dem Parkplatz in Dörnthal zeigt die Stelle, an der die Gaststätte „Anker“ stand. 2005 musste das verfallende Haus abgerissen werden. Geblieben ist ein Schild, das in die Gaststätte einlud. Der Anker auf dem Parkplatz weist den Weg zum Schild. Das hängt am Heimatmuseum wenige Meter abseits des ehemaligen...