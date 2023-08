Erneut mehrere unerlaubt Eingereiste unter anderem in Reitzenhain und Ehrenfriedersdorf angetroffen

Bundes- und Landespolizei gehen Hinweisen nach und finden Personen, die ohne Papiere unterwegs waren, die ihren Aufenthalt legitimieren.

Erneut sind in der Region unerlaubt eingereiste Personen gestellt worden, die ohne Papiere unterwegs waren, die ihren Aufenthalt in Deutschland legitimieren. Am Sonnabendnachmittag etwa trafen Bundespolizisten in Reitzenhain nach einem Hinweis auf vier syrische Staatsangehörige, die zu Fuß unterwegs waren. Am Sonntagmorgen stellten...