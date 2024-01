Erst geworfen, dann verbrannt: Niederlautersteiner wärmen sich am Christbaumfeuer

Zum sechsten Mal hatte die Freiwillige Feuerwehr des Marienberger Ortsteils an ihr Gerätehaus zum geselligen Beisammensein eingeladen.

Mehr als 50 ausgediente Weihnachtsbäume sind am Samstagabend in Niederlauterstein in Flammen aufgegangen. Mitgebracht wurden die Nadelbäume von über 100 Menschen, die einer Einladung der Freiwilligen Feuerwehr des Marienberger Ortsteils zum Weihnachtsbaumverbrennen gefolgt waren. "Bedingung war, daß die Bäume komplett abgeputzt sind",...