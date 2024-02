Erzgebirge: Ermittlungserfolg in einer spektakulären Serie von Kriminalfällen

Zahlreiche Einbrüche in der Region Marienberg haben im vergangenen Jahr die Menschen verunsichert. Jetzt ist die Polizei bei der Aufklärung der Fälle ein großes Stück vorangekommen.

Eine vierköpfige Ermittlergruppe des Marienberger Polizeireviers hat mit ihrer Arbeit zur weiteren Aufklärung einer spektakulären Einbruchsserie in der Region beigetragen. Dem bereits seit November 2023 in Untersuchungshaft befindlichen Tatverdächtigen konnten so weitere Delikte nachgewiesen werden. Was war passiert?