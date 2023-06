Erzgebirgskreis hebt Allgemeinverfügung zum Schutz vor Geflügelpest auf

Das Landratsamt hat die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz vor der Geflügelpest vom 7. Dezember 2022 am Donnerstag aufgehoben. Die Aufhebung ist mit dem Tag ihrer Bekanntmachung dann auch in Kraft getreten. Verboten waren im gesamten Erzgebirgskreis in den vergangenen Monaten Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen...