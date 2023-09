Gymnasium Olbernhau erhält Auszeichnungen für digitale Arbeit und vertieften naturwissenschaftlichen Unterricht

Das Olbernhauer Gymnasium bietet verstärkt den Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik an. Zudem spielt Digitales an der Schule eine große Rolle.

Mit gleich zwei Auszeichnungen ist jetzt das Olbernhauer Gymnasium geehrt worden und darf nun neben „Mint-freundliche Schule" auch den Titel „Digitale Schule" tragen. Die Abkürzung Mint steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Auszeichnungen seien ins Leben gerufen worden, um Schulen einerseits zu...