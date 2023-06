Kunstwerk mit bewegter Geschichte soll den Dresdner Kunstsammlungen übergeben werden

Ein Kunstwerk mit einer Geschichte, die ins Erzgebirge reicht, wird den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden übergeben. Der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Markert hat mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kultusministerin Barbara Klepsch in der Deutschen Botschaft in Den Haag an einer Veranstaltung teilgenommen, bei der die Schenkung des...