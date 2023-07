"Freie Presse" Entdeckertour: Schloss Wolkenburg und eine geheimnisvolle Bibliothek

Die "Freie Presse" öffnet wieder Türen zu faszinierenden Orten, die sonst für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Der erste Teil der Entdeckertour führt am 9. Juli auf Schloss Wolkenburg - in Privaträume einer gräflichen Familie, mit der in Sachsen die industrielle Revolution begann.

Der ovale Raum wirkt im ersten Moment wie ein Palast aus Tausendundeiner Nacht: zwei Geschosse unter einer Kuppel, hölzerne Säulen in Marmoroptik, Bücherregale, verborgen hinter filigranen Gittern. Um 1760 wurde hier auf Schloss Wolkenburg erstmals in Sachsen ein Raum mit neugotischen Elementen ausgestattet. In der DDR war die einstige... Der ovale Raum wirkt im ersten Moment wie ein Palast aus Tausendundeiner Nacht: zwei Geschosse unter einer Kuppel, hölzerne Säulen in Marmoroptik, Bücherregale, verborgen hinter filigranen Gittern. Um 1760 wurde hier auf Schloss Wolkenburg erstmals in Sachsen ein Raum mit neugotischen Elementen ausgestattet. In der DDR war die einstige...