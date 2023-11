Leben mit Abschied: Hospiz- und Palliativdienst veranstaltet Themenwoche

Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Rechtsfragen am Lebensende bis zur Bestattungskultur im Wandel der Zeit.

Eine Themenwoche bietet der Hospiz- und Palliativdienst Marienberg vom 20. bis 26. November an. Den Auftakt macht am Montag, 20. November, Rechtsanwalt Wolfgang Richter. Er referiert ab 19 Uhr über Rechtsfragen am Lebensende. Am Tag darauf gibt der Hospizdienst ebenfalls ab 19 Uhr einen Einblick in seine Hospiz- und Palliativarbeit. Am Mittwoch...