Lesung in Mauersberg erinnert an Rudolf Mauersberger

Der einstige Kreuzkantor war Erzgebirger durch und durch.

Eine musikalische Lesung erinnert am Samstag an das Leben und Wirken Rudolf Mauersbergers. Er leitete nicht nur mehrere Jahrzehnte den Dresdner Kreuzchor, sondern war auch Erzgebirger durch und durch. Seine Sammelleidenschaft zeigt sich im Mauersberger-Museum in Mauersberg. Vor 100 Jahren hatte er mit dem Bau des Dorfmodells begonnen. Das zeigt...