Marienberg: Hochdruckreinigung auf B 171-Abschnitt

Kraftfahrer müssen auf der Bundesstraße für einige Tage mit Einschränkungen rechnen.

Aufgrund einer Hochdruckreinigung und Inspektion in den Kanälen entlang der Bundesstraße 171 in Marienberg zwischen der Poststraße und Am Lindenhäuschen kommt es zu Verkehrsraumeinschränkungen mit Änderungen in der Verkehrsführung. Die Arbeiten sind laut Stadtverwaltung wetterabhängig und finden vom 23. November bis voraussichtlich 1....