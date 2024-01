Marienberg: Verkehrsraumeinschränkungen auf der B 171

Voraussichtlich ab 24. Januar wird an den Kanälen der Bundesstraße gearbeitet.

Aufgrund von Arbeiten in den Kanälen entlang der B 171 kommt es in Marienberg zwischen der Poststraße und Am Lindenhäuschen zu Verkehrsraumeinschränkungen. Die Arbeiten sind wetterabhängig. Voraussichtlich am 24. Januar ist die Freiberger Straße von der Kirchstraße bis Am Lindenhäuschen halbseitig dicht. Im Bereich der Freiberger...