Medien-Workshops bei den Marienberger Film- und Fototagen

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten können sich für die Veranstaltungen in der Baldauf-Villa telefonisch anmelden.

Bei den Marienberger Film- und Fototagen „Grenzgänger“, die vom 16. bis 18. November stattfinden, werden auch Medien-Workshops für jedermann angeboten. Diese finden am 18. November in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Baldauf-Villa in Marienberg statt. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Erzgebirgskreises stehen vier Kurse zur...