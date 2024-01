Mit 25 vom Rasen auf die Trainerbank: Großrückerswalder Fußball-Coach bejubelt ersten Titel

Mit großen Ambitionen war Florian Hänel im Sommer zu Oberliga-Aufsteiger Marienberg gewechselt. Nun aber konzentriert er sich auf seine Tätigkeit als Großrückerswalder D-Jugend-Trainer – mit Erfolg.

Viermal pro Woche selbst zu trainieren und dazu noch die Übungseinheiten der D-Junioren des SV Großrückerswalde 49 zu leiten, war Florian Hänel zu viel. Also traf der Fußballer eine Entscheidung. Und die überraschte so manchen. Statt bei Oberliga-Aufsteiger FSV Motor Marienberg, zu dem der 25-Jährige erst im Sommer gewechselt war, weiter an...