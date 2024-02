Modellbahner lassen sich in Pockau über die Schulter sehen

In der Amtsfischerei veranstalten die Modellbahner vom MEC Flöhatalbahn Pockau am kommenden Wochenende erneut Tage der offenen Tür statt.

Die Modellbahner vom MEC Flöhatalbahn Pockau öffnen am Sonnabend und Sonntag wieder ihre Pforten in der Amtsfischerei – zum zweiten Mal nach 2023 in den Winterferien. „Das ist vergangenes Jahr sehr gut angenommen worden, und wir hoffen, dass es auch dieses Mal wieder so sein wird“, so der Vereinsvorsitzende Matthias Börner. Bereits in der...