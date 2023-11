Modelleisenbahn in Seiffen zeigt jetzt auch erzgebirgische Szenen

Die vor 13 Jahren installierte Anlage ist erweitert worden. Besucher haben nun viel mehr Möglichkeiten zur Interaktion.

Die Arbeiten zur Erweiterung der Modellbahnanlage in der Erlebniswelt Seiffen gehen auf die Zielgerade. In den vergangenen drei Jahren haben Mitarbeiter einer Königsteiner Firma die bestehende Anlage, auf der Züge in der Spurweite TT verkehren, um rund 13 auf jetzt etwa 53 Quadratmeter vergrößert. Ergänzt wurde eine kleinstädtische...