Nach folgenschwerer Polizeipanne in Olbernhau: Nun spricht das Opfer

Als sich der 62-Jährige vor bewaffneten Polizisten auf den Boden legen musste, erlitt er einen Schock. Nun wundert er sich, dass er überhaupt noch lebt – und hofft auf Wiedergutmachung.

Inzwischen hat sich der 62-Jährige wieder berappelt. Er sitzt in seinem Büro und nimmt einen Anruf entgegen. Als er aufgelegt hat, atmet der Hallbacher kurz durch. Er wundere sich, dass er noch am Leben sei, gibt er zu verstehen. Seine Zuckerwerte seien am Donnerstag vergangener Woche jenseits dessen gewesen, was der Körper aushalte. Kein...