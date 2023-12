Neunjährige wird bei Unfall in Marienberg schwer verletzt

Mädchen läuft zwischen haltenden Autos und wird dabei angefahren

In Marienberg hat sich ein neunjähriges Mädchen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, war das Kind am Montagnachmittag in Marienberg an der Dörfelstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Dörfelstraße aus Richtung Freiberger Straße kommend...