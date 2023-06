Olbernhau: Grünthaler Sommer findet zum achten Mal statt

Die Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer im Olbernhauer Welterbe-Bestandteil Saigerhütte geht am 23. und 24. Juni in ihre achte Saison. Eröffnet wird sie wieder mit dem Weinfest. Gleich zu Beginn am zweiten Wochenende steigen zwei große Open-Air-Konzerte. So gastiert die Abba-Show „Waterloo“ am 1. Juli, 20 Uhr, auf dem Gelände, und am 2....