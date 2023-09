Pobershau: Wanderung führt vom Schwarzwasser- ins Rungstocktal

Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag auf dem Parkplatz Hinterer Grund.

Vom Schwarzwasser- ins Rungstocktal geht es am Sonntag bei einer Wanderung mit Karl Kraus. Treffpunkt ist 10 Uhr am Parkplatz Hinterer Grund in Pobershau. Zunächst geht es entlang des St. Ursulaer Kunstgrabens bis zur Arnoldbrücke. Dort wird das Schwarzwasser überquert. Dem Fürstenweg folgend, führt die Tour auf den Niederen Hangweg zur...