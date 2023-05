Radtour führt am 14. Mai von Olbernhau aus nach Tschechien

Eine Radtour führt am 14. Mai nach Tschechien. Gestartet wird 9 Uhr in Olbernhau am Gessingplatz, in der Nähe des Radsport-Geschäfts. Die Teilnehmer fahren über Deutschkatharinenberg nach Nova Ves. Auf Waldwegen geht es zum Floßteich. Nach einer kurzen Abfahrt fahren sie entlang des Südhanges des Erzgebirges zum Jagdschlösschen Flachsgrund. Auf...