Regionale Erzeuger freuen sich über zahlreiche Besucher des Naturmarktes in Pobershau

Der Markt bot viele Stände mit Spezialitäten aus Landwirtschaft und Handwerk. Das Gute: Alles direkt vom Erzeuger.

Hunderte Interessierte haben am Samstag die 28. Auflage des vom Landschaftspflegeverband Zschopau-/ Flöhatal e. V. veranstalteten Naturmarktes in Pobershau besucht. Laut Marina Bachmann boten insgesamt 33 Direktvermarkter ihre Erzeugnisse an. "Der Naturmarkt ist bekannt und hat sich über die Jahre etabliert", so die Verbandsmitarbeiterin. Schon...