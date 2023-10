Reitzenhain: Bundespolizei greift per Haftbefehl gesuchten Rumänen auf

Nach der Zahlung einer Geldstrafe von fast 5000 Euro konnte der Mann weiterfahren.

Reitzenhain.

Bundespolizisten haben am Freitagnachmittag in Reitzenhain einen per Haftbefehl gesuchten Rumänen gefasst. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilte, erfolgte der Zugriff innerhalb der aktuellen Binnengrenzfahndung. Der 25-Jährige wurde kontrolliert, als er mit seinem Fahrzeug in die Bundesrepublik einreisen wollte. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Regensburg. Gegen eine Zahlung von 5310,55 Euro, davon 382,10 Euro Verfahrenskosten, konnte der Haftbefehl abgewendet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-jährige rumänische Staatsbürger seine Reise fortsetzen, so die Bundespolizei. (tka)