Rund 20.000 Euro Schaden nach Brand in Seiffen

Laut Polizei kam es aufgrund eines defekten Verlängerungskabels zum Ausbruch des Feuers.

Nach dem Brand in einem Haus an der Seiffener Hauptstraße am Montag hat die Polizei nun Angaben zu Ursache und Schadenshöhe gemacht. Demnach kam es aufgrund eines defekten Verlängerungskabels zum Brandausbruch. Das im Heizungsraum gelagerte Feuerholz fing Feuer, wodurch der gesamte Raum brannte. Sachschaden: rund 20.000 Euro. Gegen 10.30 Uhr...