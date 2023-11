Schlepper verurteilt: An der Heinzebank endete die Tortur 13 eingepferchter Flüchtlinge

Schleierfahnder der Polizei stoppten im Juni einen Mercedes Sprinter aus Tschechien. Auf der Ladefläche kauerten 13 Syrer, die illegal ins Land wollten. Ihr Fahrer stand jetzt vor Gericht.

Seine Einreise nach Deutschland hatte sich der Syrer anders vorgestellt. Dabei hatte er sich keinen roten Teppich erhofft, als er in einem Büro in der Türkei 8000 Euro für die illegale Reise nach Deutschland bezahlte. „Meine Wunschvorstellung war ein normaler Sitz in einem normalen Auto“, berichtete der 24-jährige Flüchtling, der Dienstag...