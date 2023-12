So krank ist das Erzgebirge: Zwei Diagnosen dominieren

Die drei Krankenkassen Barmer, DAK und AOK Plus geben einen Einblick in den Krankenstand von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Manche Aussage dabei überrascht.

Der Krankenstand im Erzgebirgskreis ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiter gestiegen. Laut des Gesundheitsreportes der Krankenkasse DAK lag er in dem Zeitraum bei 5,6 Prozent. „Das bedeutet, dass an jedem Tag von Januar bis Ende Juni insgesamt 56 von 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern krankgeschrieben waren“, verdeutlicht...