Spaßwettbewerb in Pfaffroda: Seewalze soll Proleten den Sieg bei Bootsrennen bringen

400 Kilogramm wiegt die Seewalze, womöglich auch etwas mehr oder weniger. So genau können die „Proleten“ das nicht sagen. Denn wer hat schon eine Waage zu Hause, die in der Lage ist, eine halbe Tonne zu wiegen. Die Seewalze: Das ist ein Boot Marke Eigenbau, das am Samstag beim Badfest auf dem Bierwiesenteich Pfaffroda um den Sieg mitfahren...