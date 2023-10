Sternenmarkt weckt in Seiffen Vorfreude auf den Advent

Genau 85 Tage vor Heiligabend ist in Seiffen die Voradventssaison eröffnet worden. Die neunte Auflage des Sternenmarktes startete allerdings mit einem Hauch von Sommer.

Es duftet nach Glühwein und Baumstriezel. Adventssterne baumeln im Wind. An Verkaufsständen werden erzgebirgische Volkskunst, Räucherkerzen und natürlich Sterne in allen Größen und Farben angeboten. Weihnachten wirft seine Schatten voraus. Exakt 85 Tage vor Heiligabend ist am Samstag in Seiffen der Sternenmarkt eröffnet und damit die...