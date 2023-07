Verfolgungsjagd in Reitzenhain: 40-Jähriger flüchtete nicht ohne Grund

Diese Flucht ist nur von kurzer Dauer gewesen: Bundes- und Landespolizisten wollten am Dienstagmittag in Reitzenhain einen Kradfahrer kontrollieren. Nachdem die Beamten das Anhaltezeichen „Stop Polizei“ eingeschaltet hatten, gab der Mann Gas und flüchtete über die B 174 in Richtung Marienberg. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf,...