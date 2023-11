Volkstrauertag: Menschen im Erzgebirge gedenken Opfern von Gewalt und Krieg

Bei zwei Gedenkveranstaltungen in Reitzenhain und Schneeberg wurden am Sonntag Kränze niedergelegt.

Im ganzen Land kamen zum Volkstrauertag am Sonntag Menschen zusammen, um den Opfern von Gewalt und Krieg zu gedenken. Etwa 100 waren es am Mahnmal in Reitzenhain – unter ihnen Landrat Rico Anton und Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich. Der stellvertretende Kommandeur der Marienberger Jäger, Oberleutnant Leukefeld, sprach erinnernde...