VW-Fahrerin bei Unfall in Olbernhau schwer verletzt

Das Fahrzeug war ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Schwere Verletzungen hat sich eine 75-Jährige bei einem Unfall zugezogen, der sich am Donnerstagvormittag in Olbernhau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war die Frau kurz nach 10 Uhr mit ihrem Volkswagen auf der Straße Hirschberg (Staatsstraße 211) in Richtung Olbernhau unterwegs. In Höhe des Spitzbergweges...